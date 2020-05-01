مصر | بالمستندات.. تحقيات "أمن الدولة" في رشوة مسؤول بشركة مقاولات كبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. تحقيات "أمن الدولة" في رشوة مسؤول بشركة مقاولات كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365"، على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية التي كشفت حصول مسؤول كبير في شركة المقاولون العرب على رشوة مالية من صاحب شركة خدمات مقابل صرف مستحقات الأخير عن أعمال التشغيل والصيانة والأمن بنقابة الصحفيين المسندة لشركته.

واتهم في القضية كل من: "أ. ر"، 57 سنة، رئيس قطاع بشركة المقاولون العرب، و"ي.أ"، 47 سنة ، مالك لشركة خدمات".

وحملت القضية الرقم 12651 لسنة 2019 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 297 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد صادق وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا د، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول تهمة، أنه بصفته في حكم الموظف العام طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

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وكان ذلك بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، على سبيل الرشوة، مقابل صرف المستحقات المالية عن أعمال التشغيل والصيانة والأمن بنقابة الصحفيين المسندة لشركة المتهم الثاني.

كما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة، أنه قدم رشوة ووعدا برشوة لمن في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم رشوة ووعد برشوة للمتهم الأول مقابل صرف المستحقات المالية المذكورة.

وأقر المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بطلب المتهم الأول منه مبلغ 30 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستخلص الشهري عن أعمال تشغيل وصيانة وحراسة نقابة الصحفيين وهو ما استجاب له بهدف "تخليص مصالحه".

وثبت من مشاهدة تسجيلات المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بها، طلب المتهم الأول من المتهم الثاني رشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف تلك المستخلصات المالية المستحقة للمتهم الثاني، وبمواجة المتهمين بها أقر بصحتها أمام النيابة العامة، فتم إحالتهما للمحاكمة الجنائية.