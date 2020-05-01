أخبار مصر | وزير الإعلام ينعى شهداء القوات المسلحة ببئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام ينعى شهداء القوات المسلحة ببئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم الخميس ٣٠ إبريل، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.

وقال وزير الإعلام في بيان له: "رحم الله شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

وكان قد أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

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وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وكان قد نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.