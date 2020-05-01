أخبار مصر | حزب المصريين ينعي شهداء "بئر العبد".. ويؤكد: لن ينالوا من عزيمتنا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حزب المصريين ينعي شهداء "بئر العبد".. ويؤكد: لن ينالوا من عزيمتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى حزب المصريين، ببالغ الحزن والأسى، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود، في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في سيناء، داعيًا الله الشفاء للمصابين والرحمة للشهداء الأبطال وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وعبر حزب المصريين، عن عظيم امتنانه وتقديره للتضحيات الثمينة التي يقدمها أبناءنا وأخوتنا من قوات الجيش والتي لا يضاهيها تضحية ولا تُقدر بثمن، فهؤلاء رجال قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لن ينسى لهم الوطن ولا التاريخ ما صنعوه من أجل بقاء مصرنا الحبيبة آمنة مطمئنة رغم أنف كل جبان.

وأكد حزب المصريين، أن هذه العمليات الإجرامية، لن تنال من عزم القوات المسلحة المصرية، وستظل تحارب كل بؤر الإرهاب الغادر حتى تطهر وطننا الغالِ من تدنيسهم وخستهم، ودماء شهداءنا الطاهرة تزيدنا قوة وصلابة وتصميم على الثأر وإبادة العناصر الإرهابية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجماعي "فيس بوك"،: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه انفجرت اليوم الخميس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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