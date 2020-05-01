أخبار مصر | 'الإعلاميين' تنعي شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تنعي شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجلس نقابة الإعلاميبن، برئاسة الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة، الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في مدينة بئر العبد بسيناء.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن مثل هذة العمليات الإرهابية، لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا وعزيمة على اجتثاث تلك العناصر الإجرامية، وتطهير أرض الفيروز من الجماعات التكفيرية.

وطالب "سعدة"، كافة القوى السياسية واأبناء الوطن، للتكاتف والاصطفاف لدعم قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبطال، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان قد أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

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وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وكان قد نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار.