أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تنعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تنعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، شهداء الوطن الأبرار، الذين استهدفتهم اليوم قوي الشر والأيادي الغادرة جنوب مدينة بئر العبد.

ودعت الهيئة في بيان لها، عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدة أن هذا الوطن ستظل أعلامه مرفوعة، ورايته خفاقة في السماء، بفضل رجال أشداء، عاهدوا الله أن يطهروا ثراه الطيب من دنس الإرهاب، داعين المولي عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظهم.

وكان قد أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

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وقال المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وكان قد نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار.