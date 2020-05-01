أخبار مصر | القصر العيني ينفي الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر الفرنساوي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر القصر العيني ينفي الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر الفرنساوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، صحة ما تم نشره ببعض وسائل الإعلام حول الأسعار المتداولة للعلاج بالمستشفى القصر العينى الفرنساوي، مؤكدًا أنها عارية تمامًا عن الصحة ومنافية للحقيقة.

وقال الدكتور أحمد طه مدير المسشفيات، إنه لم يعتمد أي أسعار بشأن العلاج بالمستشفى الفرنساوي، مشيرًا إلى أن تأكيد قصر العينى على أن تقديم خدماته للجميع ولن يتخلى عن مسؤولياته مهما كانت تكلفة العلاج، وبالفعل استقبل الفرنساوى العديد من الحالات ويتم علاجها بالمجان.

وتابع "طه"، أن القصر الفرنساوي يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية، وذلك بسعر التكلفة الدولية بناء على طلبها رسميًا، بينما تقدم الخدمات الطبية للمصريين مجانا وفقا للقوانين واللوائح، مضيفا بأنه تم تخصيص جناح بالفرنساوي للأجانب بناء على طلب العديد من السفارات والهيئات الدولية وحتى الان لم تتمم اية تعاقدات.

وأهابت جامعة القاهرة بالجميع توخى الدقة والبعد عن الشائعات والأكاذيب في هذه المرحلة الكارثية التي يمر بها العالم.

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