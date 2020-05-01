أخبار مصر | برلمانية تنعي شهداء حادث بئر العبد: قدموا أرواحهم فداء للوطن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية تنعي شهداء حادث بئر العبد: قدموا أرواحهم فداء للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، شهداء الواجب الذين استشهدوا في حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشيرة إلى أنهم قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية أرضه وممتلكاته.

ولفتت ثابت، في بيان لها، ان القوات المسلحة والشرطة المصرية قدموا العديد من التضحيات وما زالوا يقدموا، والمحاولات الإرهابية الخسيسة لن تنال من قوة الشعب المصري، وستستكمل الدولة خطتها في مواجهة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية وتطهير بقعة سيناء الطاهرة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ستظل تلاحق هؤلاء الارهابيين وستنتصر في النهاية بفضل قوة إيمانها وحبها لأرض هذا الوطن والذي لن تترك أي شبر من أرضه.

برلمانية: الدولة مصممة على اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء



نعت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في جنوب مدينة بئر العبد بأرض سيناء المباركة.

وأكدت في بيان لها، ادانتها لحادث تفجير عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية مصممة على اقتلاع الإرهاب من جذوره في سيناء، داعية الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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وشددت: الشعب المصري باكلمه خلف القوات المسلحة لتطهير أرض سيناء والقصاص لدماء الشهداء.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجماعي "فيس بوك"،: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه انفجرت اليوم الخميس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.