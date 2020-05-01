أخبار مصر | برلمانية: الدولة مصممة على اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الدولة مصممة على اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في جنوب مدينة بئر العبد بأرض سيناء المباركة.

وأكدت في بيان، إدانتها لحادث تفجير عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية مصممة على اقتلاع الإرهاب من جذوره في سيناء، داعية الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشددت: الشعب المصري باكلمه خلف القوات المسلحة لتطهير أرض سيناء والقصاص لدماء الشهداء.

Advertisements

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجماعي "فيس بوك"،: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه انفجرت اليوم الخميس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.