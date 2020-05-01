أخبار مصر | برلمانية: حادث بئر العبد محاولة خسيسة لن تنال من عزيمة الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية: حادث بئر العبد محاولة خسيسة لن تنال من عزيمة الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العملية الإرهابية التي أسفرت عن انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشيرة إلى أن هذه المحاولات لن تجدي مع الشعب المصري ولن تنال من عزيمته ومواصلة جهوده لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وأوضحت عطوة، في بيان، أن القوات المسلحة ستظل مستمرة في حملاتها للقضاء على الإرهاب ولن تستلم جراء تلك العمليات الخسيسة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار الشعب المصري، منوهة أن الشعب المصري سيقف بجوار قادته وسيدعمها ضد أوجه الشر.

ولفتت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن تلك المحاولات لن تنال من قوة الشعب المصرية، فالجميع يقف يدا بيد لمحاربة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية.

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وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه انفجرت اليوم الخميس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.