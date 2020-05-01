أخبار مصر | محافظ الجيزة ينعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد.. ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وتقدم محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لاسر الشهداء وللشعب المصري داعيا الله العلي القدير بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد، أن ما يحدث من عمليات إرهابية جبانة لن يثني الدولة عن مواصلة مسيرتها نحو النمو والإزدهار وأن لحظات الحزن التي تصاحب المجتمع كلما تكررت تلك المحاولات البائسة ماهى إلا وقفة وفاءً وتعظيمًا لأرواح أبناء الوطن الذين يضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ أمن البلاد والمواطنين.

وأشار إلى تقدير الشعب المصري بكل أطيافه لما يبذلة أبناؤنا من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن وسلامة أراضية واستقراره.

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وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجماعي "فيس بوك"،: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه انفجرت اليوم الخميس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.