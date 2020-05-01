أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، شهداء القوات المسلحة، الذين راحوا ضحية عمل إرهابي اليوم الخميس، بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المجلس في بيان له: بسم الله الرحمن الرحيم "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم، ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في جنوب مدينة بئر العبد بأرض سيناء المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وقال المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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وكان قد نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار.

وتابع: "هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم. وستحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور".