شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء بئر العبد: نتضامن مع كل مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب الخبيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيان نعي وإدانة للانفجار الذي حدث اليوم اثر عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدونتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وقال البيان الذي حمل توقيع، الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر: «تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الارهابي الذي استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدونتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، كما ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث.

وتقدمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، معتبرة أن هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية.