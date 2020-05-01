شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي العزل بأسيوط تحتفل بعيد ميلاد الطفلة حور إحدى مصابي كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لافتة إنسانية، حرص الطاقم الطبي والتمريض بمستشفي أبوتيج النموذجي، للحجر الصحي بمحافظة أسيوط، على الاحتفال بعيد ميلاد الطفلة حور، والتي تعاني من إصابتها بفيروس كورونا وتتلقى العلاج.

واجتمع الأطباء وأحضروا «تورتة» والهدايا، وغنى لها الأطباء احتفالا بعيد ميلادها، وذلك لإدخال البهجة والفرحة على والدتها والتي تعاني من إصابتها بفيروس كورونا وتتلقى العلاج بمستشفى ابوتيج.

وارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ليصل 17 حالة جديدة مساء اليوم الخميس، وخروجها من مستشفى العزل بأبوتيج ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية في أسيوط.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى ابوتيج للعزل، ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية بأسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

مستشفي العزل بأسيوط تحتفل بعيد ميلاد الطفلة حور أحد مصابي كورونا

وأشار مصدر مسؤول بصحة أسيوط، إلى أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 78 شخصًا، مشيرا إلى وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بابوتيج، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.

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مستشفي العزل بأسيوط تحتفل بعيد ميلاد الطفلة حور أحد مصابي كورونا

مستشفي العزل بأسيوط تحتفل بعيد ميلاد الطفلة حور أحد مصابي كورونا