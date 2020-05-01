شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي بـ«عزل كفر الدوار»: وصول 15 مصابًا جديدًا للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، رئيس الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، إن المستشفى استقبل 15 مصابًا جديدًا، الخميس، للعلاج من فيروس كورنا المستجد.

وأوضح رئيس الفريق الطبي، في بيان، الخميس، أن الحالات التي استقبلتها المستشفى اليوم بينهم 9 حالات محولة من مستشفى الصدر بدمنهور والمخصصة للإحالة، و6 حالات أخرى محولة من مستشفيات المنصورة.

وكانت نتائج الفحوصات التي أجريت في مستشفى الصدر بدمنهور كشفت عن إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، بينهم أسرة من مركز الدلنجات مكونة من الزوج «47 سنة» والزوجة «32 سنة»، والجدة «65 سنة» والأبناء «9 سنوات، 6 سنوات، 9 شهور»، وكذلك سيدة «30» وشخص «55 سنة» كلاهما من مركز كفر الدوار، بالإضافة إلى سيدة «56 سنة» من مركز أبوحمص.