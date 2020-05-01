شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإنجيلية» ينعى شهداء حادث «بئر العبد» الإرهابي: مصر صامدة في وجه الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من رجال القوات المسلحة البواسل، اليوم الخميس، بمدينة بئر العبدبشمال سيناء، قبل ساعة من الإفطار.

وقال رئيس الإنجيلية: «إن مصر صامدة في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق النهوض والتقدم. ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والسلوان لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان».