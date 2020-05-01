شكرا لقرائتكم خبر عن حادث بئر العبد.. إدانات واسعة للإرهاب وإشادات بتضحيات أبطال القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام شهداء الوطن الذين استشهدوا، الخميس،\إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدبسيناء، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.

وقال هيكل، في بيان: «رحم الله شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والهم ذويهم الصبر والسلوان».

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في مدينة بئر العبدجنوب سيناء.

وأكد نقيب الإعلاميين أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارا وعزيمة على اجتثاث تلك العناصر الاجرامية وتطهير أرض الفيروز من الجماعات التكفيرية.

وطالب سعدة كافة القوي السياسية وأبناء الوطن للتكاتف والاصطفاف لدعم قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

وفي سياق متصل، نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواصروس الثاني، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد.

وثمنت الكنيسة ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، واستقراره وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه.

وقالت الكنيسة في بيانها: «نصلي أن يمنح الله عزاءًا وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين».

وأكدت الكنيسة على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل يحاولون زعزعة استقرار الوطن.

ونعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من رجال القوات المسلحة البواسل، اليوم الخميس، بمدينة بئر العبدبشمال سيناء، قبل ساعة من الإفطار.

وقال رئيس الإنجيلية: «إن مصر صامدة في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق النهوض والتقدم. ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والسلوان لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان».

وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيانا نعت فيه شهداء بئر العبد.

وقالت في بيانها: «تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث».

وتقدمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، أن هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية.. فلنصلي جميعا كي يحمي الرب مصر وأبنائها«.

بدوره، نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، شهداء القوات المسلحة، متوجهاً بالدعاء إلى الله العلى أن يتغمدهم برحمته وسرعة الشفاء للمصابين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن العمل الإرهابي الخسيس لن يثني مصر عن استمرار خطواتها نحو التنمية والاستقرار، ولن تقف أمام تلك الأعمال الإرهابية المنافية لأي عقيدة ودين وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء.

ومن جانبه، تقدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بإسمه وإسم مواطني المحافظة بخالص العزاء لأسر شهداء حادث بئر العبدبالعريش والذين استشهدوا مساء اليوم الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدنتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود

وأكد المحافظ، أن دماء الشهداء الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه، وستظل بطولتهم دائما في قلب كل مصري وندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان متمنيا للمصابين من رجال القوات المسلحة الأبطال الشفاء العاجل بإذن الله.

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والأسي شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحه الذين استشهدوا اثر الحادث الإرهابي الغاشم جنوب مدينة بئر العبدوالذي نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود ،

وقال اللواء عادل الغضبان أن التاريخ سوف يذكر بحروف من نور شهدائنا العظماء على مر العصور والاجيال بكل الفخر والاعتزاز بعد ان سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطوله والفداء من أجل وطنهم، مختتما بقوله: «رحم الله شهداء مصر وحفظ مصر من كل مكروه وسوء».

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدفي شمال سيناء.

وأعربا عن خالص تعازيهما لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن، سائلاين أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان، وأن يمن بعاجل شفائه على المصابين.

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بدوره، تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالإنابة عن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجميع مواطني الغربية بخالص العزاء لأسر شهداء حادث بئر العبدبالعريش والذين استشهدوا مساء اليوم الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدنتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8جنود.

وأكد محافظ الغربية، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على الوقوف خلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية في دحر الإرهاب الأسود حفاظًا على أمن الوطن وإستقراره .

وأضاف، ستظل دماء الشهداء الذكية تجسد ملاحم البطولة والفداء مع من سبقوهم من الشهداء، وستظل بطولاتهم حاضرة في القلوب والأذهان، داعيا المولي القدير أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

وفي سياق متصل، نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وتقدم محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لاسر الشهداء وللشعب المصري داعيا الله العلي القدير بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد محافظ الجيزة أن ما يحدث من عمليات إرهابية جبانة لن يثنى الدولة عن مواصلة مسيرتها نحو النمو والإزدهار وأن لحظات الحزن التي تصاحب المجتمع كلما تكررت تلك المحاولات البائسة ماهى إلا وقفة وفاءًا وتعظيمًا لأرواح أبناء الوطن الذين يضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ أمن البلاد والمواطنين.

ونعى حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، شهداء القوات المسلحة الأبرار الذين استشهدوا اليوم في انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبدبشمال سيناء.

وقال المهندس محمد السيد مجاهد، الأمين العام المساعد للحزب في بيان له، اليوم الخميس، إن أرواح الشهداء الزكية لن تذهب هدرًا، مؤكدا أن مصر كلها تقف خلف قواتها المسلحة وتساندهما في حربهما على الإرهاب الغاشم الذي لم يراع حرمة شهر رمضان.

وأكد «مجاهد» على الدعم الكامل لرجال الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة في جهودها للقضاء على الإرهاب الخسيس، داعيا الله أن يهب أسر الشهداء الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي الإسكندرية، نعت العديد من مؤسسات الاسكندرية الحادث الارهابي الذي وقع قبل الافطار اليوم الخميس واسفر عن استشهاد ١٠ من ضباط وجنود القوات المسلحة اثر تفجير كمين غرب التفاحة في بئر العبدفي شمال سيناء.

وأصدرت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، بيانا ادانت فيه الحادث الارهابى الذي وقع مساء اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، مما أدى إلى استشهاد وإصابة 10 عسكريين، وإذ تنعى الجامعة شهداء الواجب، وتتقدم بخالص العزاء للقوات المسلحة، وأسر الشهداء، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد الجامعة أن هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من عزيمة الشعب المصرى الباسل في حربه لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

كما نعى الاتحاد العام لاقباط من اجل الوطن برئاسه كريم كمال شهداء القوات المسلحه الابطال الذي امتدت اليهم يد الارهاب الغادر في جنوب مدينه بئر العبدقبل الافطار اليوم ويؤكد الاتحاد ان تلك الحوادث تزيد الشعب المصري اصرار على اقتلاع جذور الارهاب ويؤكد الاتحاد مساندة القوات المسلحه ورجالها الابطال في مهامهم البطوليه في الدفاع عن امن الوطن.

وقدم الاتحاد العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولكل قادة وظباط وجنود القوات المسلحه الابطال كما يتقدم الاتحاد بالعزاء ايضاء لعائلات الشهداء ولكل شعب مصر.

وفي أسيوط، نعى المحاسب محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط وأعضاء مجلس الإدارة رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء.

وأكد رئيس جميعة المستثمرين أننا سنظل جميعا خلف الدولة المصرية قيادة وشعبا ضد كل معتدي وإرهابي غاشم يسعي إلى زعزعة إستقرار البلاد.

وأضاف حمد الله إن العمليات الإرهابية لا تزيدا إلا إصرارا وعزيمة وإنما هيا دليل واضح على أننا نسير في الطريق الصحيح وفي التنمية المستدامة.

وأوضح حمد الله إن الحرب ضد الإرهاب الغاشم هي حرب جميع المصريين وأننا نقف خلف قيادتنا الرشيدة صفا واحدا لإستمرار مسيرة التنمية والتطوير للنهوض بالشعب المصري.