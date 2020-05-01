«الداخلية» تنعى أبطال القوات المسلحة شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا اليوم جراء إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، متوجهة إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، الخميس، على أن «هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن مقدرات الوطن». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,537

تعافي 1,381

وفيات 392

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