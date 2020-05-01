شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تنعى شهداء بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنعى الهيئة الوطنية للصحافة شهداء الوطن الأبرار الذين استهدفتهم اليوم قوي الشر والأيادي الغادرة جنوب مدينة بئر العبد ، وتدعو المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان
وتوكد ان هذا الوطن ستظل اعلامه مرفوعه ورايته خفاقة فى السماء ، بفضل رجال اشداء عاهدوا الله ان يطهروا ثراه الطيب من دنس الارهاب ، داعين المولي عز وجل ان يسدد خطاهم ويحفظهم.
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الوضع في مصر
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اصابات
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5,537
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تعافي
1,381
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وفيات
392
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