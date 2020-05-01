شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» يُدين حادث بئر العبد: الإرهاب في رمضان دليل على النفوس الخربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أمس جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل.

وأعرب النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، في بيان له، اليوم الخميس، عن تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء، متمنيًا الشفاء لمصابي الحادث.

وأكد "القضاة" على أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة في هذا شهر رمضان الفضيل لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة، وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان.

كما يؤكد نادي القضاة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل في جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود ، مشددًا على وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها