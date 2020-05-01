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شكرا لقرائتكم خبر عن دعم «الداخلة» بموتور رش عملاق لأعمال التعقيم في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد الفحام، رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد، انه في إطار جهود المحافظة لمواجهة ومنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم تدعيم الوحدة المحلية لمركز الداخلة اليوم، بموتور رش ابراج سعة ٢٠٠٠ لتر لاستخدامه في أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنازل.
وأكد رئيس مركز الداخلة أن عمليات التطهير تتم بشكل يومي وخاصة بمنازل وقري الحالات المصابة والمناطق المجاورة بالإضافة إلى أعمال تعقيم مستشفى الداخلة والتى تتم مرتين يومياَ.
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