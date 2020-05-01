شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة للمخالفين.. حملات مكبرة لمتابعة قرارات الحظر بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظة الغربية، عن استمرار تنفيذ الحملات المكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الحظر، وضبط المخالفين للقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بكل حزم وحسم، فضلا عن غلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة. يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الغربية، على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وشدد محافظة الغربية، على عدم التهاون مع المخالفين لفترات ما بعد ساعات الحظر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أكد خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، على أهمية التركيز أيضاً على فترات قبل الحظر.

وأهاب «رحمي» بأبناء الغربية الالتزام بتنفيذ القرارات التي أعلنتها الدولة المصرية، تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس، مؤكدا ثقته في وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في إتباع الإجراءات الوقائية التي تحميهم من الإصابة بالفيروس.