شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» عن المُطالبة بإلغاء الإجازة القضائية: نعي ظروف البلاد لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمدعبدالمحسن، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا، بشأن موقفه من الإجازة القضائية التي طالب البعض مؤخرًا بإلغائها، نظرًا لتكدس القضايا وتأجيلها، إثر تعطيل العمل بعدد من المحاكم، بسبب فيروس كورونا المميت.

وقال النادي، بشأن ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية ومناداة البعض بغير علم بإلغائها، ومع كامل التقدير لتلك الأصوات لحرصها على إنجاز ما قد يكون قد تراكم من قضايا خلال فترة الحظر الذي فرضته الدولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، فإن نادي القضاة يوضح أن قضاة مصر ومنذ أعوام عديدة وتحقيقاً للعدالة الناجزة التي هم سدنتها قد ارتضوا بمحض إرادتهم العمل في تلك الإجازة القضائية المستحقة لهم بموجب قانون السلطة القضائية.

وأضاف: تقوم الجمعيات العمومية للمحاكم صاحبة الاختصاص في هذا الشأن بتنظيم العمل خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من كل عام بما يتوافق مع الصالح العام وفقاً لذات القانون باعتباره شأن قضائي خالص لايجوز المساس به وفقًا لأحكام الدستور.

ويؤكد نادي القضاة أن قضاة مصر حريصون كل الحرص على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق المتقاضين على الرغم من معوقات العمل التي يلاقونها والعقبات التشريعية التي قد تحول دون ذلك

واختتم بالتأكيد على أن «القضاة يعون دقة الظرف الذي تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويقدرون الإجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الدولة التي تحفظ للمتقاضين سلامتهم وصحتهم إيمانا بأن حفظ النفس أولى من أي اعتبارات أخرى».

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