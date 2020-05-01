شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنعى شهداء الوطن في بئر العبد.. وتؤكد دعمها للجيش في حربه ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد.

وثمنت الكنيسة ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه والدفاع عن أبنائه.

وأضاف بيان الكنيسة: نصلي لكي يمنح الله سلاما وعزاءً لأهالي الشهداء الابرياء وأن يمن بالشفاء على المصابين.

وأكدت الكنيسة على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن.