شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات قصر العيني تنفي الأسعار المتداولة للعلاج في «الفرنساوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام حول الأسعار المتداولة للعلاج بالمستشفى القصر العيني الفرنساوي، جملا وتفصيلا.

وقال الدكتور أحمد طه مدير المسشفيات، إنه لم يعتمد أي أسعار بشأن العلاج في مستشفى الفرنساوي، وأكد أن قصر العيني يقدم خدماته للجميع ولن يتخلى عن مسؤولياته مهما كانت تكلفة العلاج وطبقا للوائح المعتمدة كوحدة ذات طابع خاص.

وبالفعل استقبل الفرنساوي العديد من الحالات من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والتمريض ويتم علاجها بالمجان.

وأوضح الدكتور احمد طه، أن القصر الفرنساوي يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية وذلك بسعر التكلفة الدولية بناء على طلبها رسميا، بينما تقدم الخدمات الطبية للمصريين كوحدة ذات طابع خاص وفقا للقوانين واللوائح، مضيفا بأنه تم تخصيص جناح بالفرنساوي للجانب بناء على طلب العديد من السفارات والهيئات الدولية وحتى الان لم تتم اية تعاقدات.

وتهيب جامعة القاهرة بالجميع توخي الدقة والبعد عن الشائعات والأكاذيب في هذه المرحلة الكارثية التي يمر بها العالم.

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