الأكاديمية الوطنية للتدريب تنعى شهداء بئر العبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. ونعت الأكاديمية الوطنية للتدريب الشهداء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقالت: "من اختلطت دماؤهم بتراب سيناء المقدس هم أغلى ما تملك أمتنا ، تنعى الاكاديمية الوطنية للتدريب شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".

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