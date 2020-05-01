شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القصاة يدين حادث بئر العبد ويؤكد تضامنه مع الجيش فى حربه ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان نادى القضاة بأشد العبارات الحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة بئر العبد فى سيناء البوم وأسفر عن استشهاد 10 من رجال القوات المسلحة، مؤكدا تضامنه مع القوات المسلحة وجهودهم فى حماية أمن الوطن.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة بأن مجلس إدارة نادى القضاة أصدر بيانا جاء فيه: "يدين نادى قضاة مصر بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل.

وإذ يعرب نادى القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالى وذوى الشهداء وخالص دعائه أن يمن على المصابين بالشفاء، وتابع بيان نادى القضاة، "فإنه يؤكد على أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة فى هذا الشهر الفضيل لهى أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معانى الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان".

كما يؤكد نادى القضاة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل فى جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها. داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها فى نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم".