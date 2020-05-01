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الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمصنع الزى والجلود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع الزي والجلود التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة لمتابعة سير العمل بالمصنع والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار ، والاطمئنان علي صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة والالتزام بتطبيق الارشادات والتدابير الاحترازية .

 

وخلال الزيارة اطلع وزير الطيران المدني علي كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المصنع، كما اطلع على تطبيق خطة التوسع في خطوط إنتاج الشركة حيث تقدم الشركة المنتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية للعاملين بقطاع الطيران والأسواق المصرية الأخرى  .

 

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كما التقى وزير الطيران العاملين بالمصنع واطمأن على أحوالهم فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد، حيث أثني علي التعاون والتكاتف بين جميع العاملين والالتزام بالعمل الجاد فى هذا الوقت الدقيق .

 

وأكد منار أن وزارة الطيران المدني تسعي في المقام الأول للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة حيث تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الطب الوقائي بمستشفي مصر للطيران للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة بمواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة مع الاستمرار فى عمليات  التعقيم والتطهير لكافة المنشآت .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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