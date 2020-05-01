شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمصنع الزى والجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع الزي والجلود التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة لمتابعة سير العمل بالمصنع والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والاطمئنان علي صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة والالتزام بتطبيق الارشادات والتدابير الاحترازية .

وخلال الزيارة اطلع وزير الطيران المدني علي كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المصنع، كما اطلع على تطبيق خطة التوسع في خطوط إنتاج الشركة حيث تقدم الشركة المنتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية للعاملين بقطاع الطيران والأسواق المصرية الأخرى .

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كما التقى وزير الطيران العاملين بالمصنع واطمأن على أحوالهم فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد، حيث أثني علي التعاون والتكاتف بين جميع العاملين والالتزام بالعمل الجاد فى هذا الوقت الدقيق .

وأكد منار أن وزارة الطيران المدني تسعي في المقام الأول للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة حيث تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الطب الوقائي بمستشفي مصر للطيران للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة بمواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة مع الاستمرار فى عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت .