شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الخروج على ما تقرره الدولة من إجراءات احترازية إثم ومعصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، الخاطرة الثامنة من الخواطر الرمضانية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتى جاء فيها: "المؤمن يعبد الله حيث مراد الله (عز وجل) لا وفق هواه هو ، وقد وضع العلماء للعمل الصالح ضابطين أساسين : صدق النية وإخلاصها لله (عز وجل) ، و موافقة العمل لصحيح الشرع ، ولا مجال لغير صحيح الشرع ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا" ، ويقول سبحانه : " فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ"

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وتابع جمعة:"ويقول الحسن البصري : إن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) ، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك، وعليه فإنه لا بد من اتباع الشرع لا اتباع الهوى ، فإجابة المنادي مثلًا للصلاة سواء في الأوقات العادية حيث تكون الأفضلية للصلاة في المسجد ، أم في أوقات النوازل حيث تتوجب الصلاة في المنازل أو الرحال ، فتلك الطاعة التي يؤجر صاحبها ، ومن ثمة كان رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بأن الخروج على ما تقرره مؤسسات الدولة في شأن الإجراءات الاحترازية كلُّ في مكانه إثم ومعصية".

واختتم وزير الأوقاف:"مع التأكيد أن من أمر المنادي أن يقول : حي الصلاة حي على الفلاح ، هو من أمر أن يُقال وقت النوازل : صلوا في بيوتكم ، صلوا في رحالكم ، وعلينا السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) حيث يكون".