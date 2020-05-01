شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طريقة صـرف معاشات شهر مايو لمنع التزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف جميع معاشات شهر مايو من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من صباح غد الجمعة وذلك للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وقررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعى إجراء تعديل على الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو إجازة رسميه بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون اول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات فى يوم الأحد 3 مايو وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وبالتالى تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح اليوم الأول من مايو بدون حد أقصى.

Advertisements

‎وأكدت نيفين القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو ، لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو.

‎اما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس و السبت 7 – 9 مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو .

‎ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.