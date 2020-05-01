شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنعى شهداء سيناء: محاولات الإرهاب الفاشلة لن توقف جهود القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين إستشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، كما تتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت وزارة الداخلية على أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن.