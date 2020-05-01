شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء عن حادث سيناء: شهداؤنا فى الجنة وقتلاهم فى النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الصفحة الرسمية لدار الافتاء ردا على استهداف الارهابيين لدورية من القوات المسلحة بسيناء، إن شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار، وطالبت المصريين بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الطاهرة، مؤكدة: ستظل قواتنا المسلحة تكتب ملاحم البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن من العدوان الخارجي والإرهاب الداخلي ومع كل شهيد نودعه فيه مليون شهيد جديد.

وكان قد أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات الغدر والخيانة اليوم الخميس والتى استهدفت مدرعة للجيش بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود - حسبما أفاد بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى.

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وشدد المفتى فى بيانه، اليوم الخميس، على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الاجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر.

وأكد مفتى الجمهورية أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين الخائنين، مصداقا لقول المولى عز وجل: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).

وأشاد مفتي الجمهورية ببسالة وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة فى التصدى لجماعات الإرهاب والغدر والضلال حتى يعم الأمن والاستقرار فى جميع ربوع مصرنا الغالية، داعيا إلى الضرب بكل قوة على أيدى الإرهابيين ومن يمولهم ويساندهم.