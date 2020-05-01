شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مجلس الدولة ينعى شهداء كمين "بئر العبد" بسيناء: الإسلام برىء منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهى نائب رئيس مجلس الدولة، ببالغ الحزن والألم والغضب، شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المركبات المدرعةبعبوة ناسفة فى كمين جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

ويتقدم النادى بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ولأسر الشهداء وللشعب المصرى بأكمله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بالرحمة والمغفرة وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.

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ويدين النادى بأقوى العبارات وأشدها هذا العمل الإرهابى الدنيء الذى استهدف جنوداً يؤدون واجبهم فى حماية أمن الوطن، ولم يراع حرمة شهر رمضان الكريم وهو ما يعبر بوضوح عن إجرام هذه العناصر الارهابية وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليمالدين الحنيف، فالإسلام منهم براء.

ويؤكد النادى على استمرار دعمه لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، حتى نطهرأرضنا الشريفة من دنس هؤلاء الخونة المرتزقة.

صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، رئيس المكتب الإعلامى لنادى قضاة مجلس الدولة.