شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح ينعى شهداء سيناء: نعيش فى حماية رجال يتطوعون بالشهادة للدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"الخليج 365"، رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء، مؤكدًا أن المصريين يعيشون في حماية الرجال الذين تطوعوا بالشهادة في سيناء للدفاع على أرض الوطن.

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وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح عبر حسابه بموقع تويتر: "احنا كلنا كدة عايشين فى حماية الرجالة اللي بتقدم نفسها طوعاً للشهادة فى سيناء.. اللهم تقبلهم شهداء أحياء فى رحمتك ورضاك وأنعم عليهم بالأمن كما أنعموا علينا فى الدنيا وافتدوا بلادهم بالدماء.. اللهم وأنزل سكينتك على قلوب الأمهات والزوجات والأبناء.. آمين".



تغريدة الكاتب الصحفى خالد صلاح

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.