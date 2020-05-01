شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية نيوجيرسي الأمريكية تسجل 460 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الخميس، تسجيل 460 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7228 ، منوهة إلى تسجيل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 118652.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال اليوم الخميس، إنه بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس كورونا، فى مسعى يوصف بأنه سيتم بأكبر سرعة ممكنة، وأضاف ترامب، فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه المسئول بشكل كامل عن المشروع الذى يهدف إلى إيجاد لقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد أن العالم سوف يتمكن من القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى نهاية المطاف سواء توصلنا إلى لقاح أو بدونه، حتى يتمكن الأمريكيون والشركات من العودة إلى حياتهم الطبيعية، ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ترامب قوله فى تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض ، إن الحصول على لقاح سيكون أمرا رائعا، وأعتقد أننا سنحقق ذلك فى هذه الحالة.

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وبالحديث عن الحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة فتح البلاد ، قال ترامب: أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاح أو حتى بدونه، ولكن من الواضح أننا يجب أن ننتظر حتى يزول. وسيزول" مضيفا "سيذهب. سيغادر. سيزول. سيتم القضاء عليه واستئصاله".