شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا لـ222 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد لتصل إلى 15,946 ، وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع بعد تشخيص حالات جديدة، من بينهم 105 بحالة خطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 222.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 216 حالة، وذكرت الصحة الإسرائيلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل 4 وفيات خلال الـ 12 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 15 ألفا و870 حالة، تماثل منها 8412 شخصا للشفاء.

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وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت للحكومة ، بسن قانون يتيح لجهاز الأمن العام "الشاباك " تتبع هواتف مرضي كورونا من أجل معرفة دقيقة للمخالطين لهم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار المحكمة العليا جاء بعد طلب من الحكومة بتمديد عمل "الشاباك" لمدة أسبوع في هذا الإطار، لكن المحكمة فضلت أن يأخذ شكلا قانونياً عبر تشريع.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 212 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 15,782.