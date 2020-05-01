شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 قذائف هاون خلف مديرية الطرق الخارجية العراقية بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، سقوط أربع قذائف هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو 110 بمحافظة الأنبار ضمن قاطع الفوج الثاني طرق خارجية، ولم يسفر الهجوم عن إصابات.

وفى وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني فى العراق، إنه خلال عملية نوعية، قوة من قيادة عمليات سامراء، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الإعدامات في داعش، وتأتي هذه العملية بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة.