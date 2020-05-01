المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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