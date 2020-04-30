شكرا لقرائتكم خبر عن نقابه الزراعيين تدين حادث بئر العبد بسيناء: سنواصل دعم الرئيس تأييدا لاستقرار الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت نقابه المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة الحادث الإرهابي الجبان في جنوب بئر العبدبشمال سيناء والذي أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 جنود نتيجة عبوة ناسفة، مؤكدة أن الأعمال الإرهابية تزيد الدولة إصرارا على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية، إن العناصر الإرهابية لا تزال تعبث بأمن الوطن الذي يقوم بحالة استنفار كبري بإجراءات غير مسبوقة للوقاية من فيروس كورونا لحماية الشعب المصري والدولة المصرية، مشيرا إلى ان حالة الاستقرار التي شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة ومساعي الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا للتخفيف من اثاره الاقتصادية وما قام به الرئيس من افتتاح مشروعات تنموية بسيناء بقيمة 700 مليار جنيه اثارت أحقاد الجماعات الإرهابية ودفعها لتنفيذ هذا العمل الإرهابي.

وأكد نقيب الزراعيين وقوف النقابة خلف الدولة المصرية ومؤسساتها لاقتلاع الإرهاب الغاشم من كل ربوع الوطن معربا، عن تأييده لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي للضرب بيد من حديد على الجماعات الإرهابية وملاحقتهم في جحورهم، وتجفيف منابع تمويلهم «الآثم».

وشدد خليفة على ان الوطن هو من سينتصر على الإرهاب وأن الدولة المصرية تستعيد مجدها وعزها بين الأوطان، وهو ما كشفه حجم المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر خلال سنوات معدودة أعجزت السنة المتآمرين ودفعت اياديهم الملطخة بدماء ابرياء من البسطاء من المواطنين وأن الدولة المصرية هي لامحالة هي المنتصر بإذن الله في مواجهة الإرهاب.

ولفت نقيب الزراعيين إلى ان النجاح الذي حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي وخطته الطموحة لمواصلة تنفيذ المشروعات العملاقة تثير أعداء الوطن، والرد يتم بمزيد من التنسيق الامني لتحقيق اعلي معدلات الاستقرار الامني يشهده القاصي والداني، وأن ما تشهده البلاد من حالة استقرار خلال الفترة الأخيرة تثير أحقاد الجماعات الإرهابية المأجورة التي تستهدف أمن الوطن وترويع المواطنين، دون استحياء بل وامتدت أيادي الغدر اوائل شهر رمضان الكريم، تأكيدا على أن هؤلاء لا يستهدفون سوي تنفيذ أجندات خاصة ضمن مؤامرة دولية ضد استقرار الوطن لا تعترف بالقيم أو المبادئ .

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