شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة عليا للصحة والوقاية ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بتشكيل لجنة عليا للصحة والوقاية بمحافظة الشرقية لمتابعة الحالة الصحية داخل المحافظة وكذلك متابعة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أن اللجنه العليا للصحة والوقاية والمشكلة برئاسته وعضوية كلأ من عميد كلية الطب جامعه الزقازيق، ومدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومدير مديرية الطب البيطري، ووكيل وزارة القوى العاملة، ومدير مستشفى الأحرار، والدكتور رمضان محمود نافع أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد رفعت عبدالغفار الكشميري أستاذ طب الصناعات وعلم الوبائيات والسلامه المهنية بكليه طب جامعه الزقازيق، وأستاذ الطب الوقائي بمديرية الصحة، ونقباء الأطباء والصيادلة والتمريض ونقيب أطباء الأسنان ورئيس هيئة الإسعاف، ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر.

وتختص اللجنة بالتنسيق بين القطاعات الصحية داخل المحافظة ومراجعة جميع الإجراءات المتبعة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة وطرق مكافحة العدوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي جائحة والقيام بوضع الخطط وعرض بعض الموضوعات والقضايا الصحية بصفة دورية لدراستها وفحصها واتخاذ الرأي والمشورة من اللجنة العليا للصحة والوقاية لسرعة اتخاذ القرار وكذلك وضع السناريوهات البديلة والحلول المناسبة للمشكلات الصحية التي يتم رصدها والتي تستوجب إتخاذ إجراءات سريعة بشأنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الشرقية مع الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعه الزقازيق، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،والدكتور جمال سلامه مدير فرع التأمين الصحي، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورعبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار.. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء اللجنة العليا للصحة والوقاية.

وأكد المحافظ في الإجتماع المنعقد على ضرورة مراجعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمصانع والتشديد على الالتزام بطرق الوقاية الشخصية من إرتداء الكمامات والقفازات للعاملين سواء في المناطق الصناعية أوالمنشآت الخدمية والتفتيش الدوري على ذلك من خلال اللجان المشكلة من قبل مديرية الصحة ومديرية القوى العاملة وكذلك تفعيل خطة تخفيض العمالة داخل المصانع والتأكيد على إتباع طرق التطهير والتعقيم للمنشات الصناعية والخدمية قبل بداية العمل وبعد انتهائه وعقب خروج الورديات وتطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي والالتزام بالمسافات البينية المحددة بين العمال بعضهم البعض.

وأشار المحافظ أن اللجنة العليا للصحة والوقاية والتي تم إنشائها في حالة انعقاد مستمر طوال فترة مكافحة المحافظة لجائحه كورونا المستجده ولحين انقضائها بإذن الله.

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