شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء عن حادث بئر العبد الإرهابي: ستظل قواتنا المسلحة تكتب ملاحم البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت دار الإفتاء أبطال القوات المسلحة، في حادث بئر العبدالإرهابي، قائلة: «ستظل قواتنا المسلحة تكتب ملاحم البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن من العدوان الخارجي والإرهاب الداخلي.. ومع كل شهيد نودعه.. فيه مليون شهيد جديد».

وأضافت الدار، في صفحتها على «فيس بوك»، الخميس: «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، الفاتحة على أرواح شهدائنا الطاهرة».