شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عزل كفر الدوار»: إنجاز طبي ينقذ مريض كورونا توقفت عضلة قلبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشارى ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمى، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، إن الفريق الطبى لقسم العناية المركزة بالمستشفى حقق انجازًا طبيًا بإنقاذ مريض «54 سنة» مصاب بفيروس كورونا المستجد كان بحالة سيئة للغاية، بعد توقف عضلة القلب عدة مرات.

وأوضح «خليفة» أن المريض تحسنت حالته وتم فصله من جهاز التنفس الصناعى، وأصبح المريض حاليًا في حالة وعى كامل ويتنفس طبيعيًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز بعد توفيق الله يُسجل للفريق الطبى لأطباء العناية المركزة المكون من الأطباء مدحت الصافى ومينا مسيحة وكريم مجدى.

وأشار «رئيس الفريق الطبى»،إلى أن أطباء العناية تمكنوا أيضًا من إنقاذ 4 حالات أخرى كانوا محتجزين في العناية ويعانون من ضيق حاد في التنفس ونقص شديد جدًا في الأكسجين وخرجوا حاليًا من العناية.