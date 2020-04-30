شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية الأحزاب والسياسيين» تنعى شهداء الوطن بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا، نعت خلاله شهداء الوطن، الذين استشهدوا، مساء الخميس، بيد الإرهاب الغاشم.

وجاء في البيان: «تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الأسى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود، الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد».

وأضاف البيان: «تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره».

كما تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تلك الأعمال الغادرة لن تثني أبناء الوطن عن أداء واجبهم الوطني، بل تزيدهم إرادة وإصراراً لاستكمال المهمة المقدسة للزود عن مقدرات الوطن.

وكان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أعلن الخميس، «انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وأكدت القوات المسلحة، في بيان، استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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