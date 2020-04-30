شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. مشرفة تمريض بـ«عزل كفر الدوار» لم تتمكن من حضور جنازة والدتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تتمكن مشرفة تمريض في مستشفى عزل كفر الدوار ضمن الفريق الطبي الحالي بالمستشفى من حضور جنازة والدتها أو تلقى العزاء فيها وقال رئيس الفريق الطبي بالمستشفى أنها ستخرج من المستشفى مع زملائها في موعد انتهاء عمل الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى كفر الدوار العام على موقع «فيس بوك» تعزية لمشرفة التمريض، «إن للرحمن ما منح، ولله ما استعاد، أعانكم الله في الحياة الدنيا على فراق الأحبة، ونأمل من الله أن يكون في الجنة اللقاء، وأعانكم الله على ما أصابكم، تتقدم إدارة مستشفى كفر الدوار العام، برئاسة الدكتور ياسر زايد مدير المستشفى، بخالص العزاء، إلى الزميلة «نجلاء» مشرفة التمريض بالفريق الطبي الثاني بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، في وفاة المغفور لها والدتها بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان».

ويقول الدكتور أحمد سعيد، طبيب الأطفال في العزل ضمن الفريق الثاني، أن مدير المستشفى ورئيس وأعضاء الطاقم الطبي والمعاون ذهبوا للتعزية مشرفة التمريض التي ظلت في المستشفى، مشيرًا إلى أن الخروج من المستشفى تحت أي من الظروف يستلزم أولًا عمل «المسحة»، ثم العزل المنزلي لمدة 14 يومًا قبل التعامل مع الناس، وأن إدارة المستشفى وإدارة الفريق الطبي قررت إعفاء مشرفة التمريض من العمل لحين انتهاء عمل الفوج الثاني بالمستشفى والخروج.

وقال الدكتور أحمد خليفة، استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، رئيس الفريق الطبي، إن مشرفة التمريض ستخرج الأسبوع المقبل مع انتهاء عمل الطاقم الثاني لمستشفى العزل، بعد إجراء المسحة، وسيكون عليها قضاء فترة عزل منزلي 14 يومًا، مضيفًا إنها ضريبة كل يتحمل مسؤوليته فيها، وندعو الله لها بالصبر والسلوان وللمتوفاة بالرحمة.