شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» ببني سويف يقدم باقات الورود لمستشفى الصدر والحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، برئاسة نرمين محمود مقررة الفرع، اليوم الخميس، ترافقها كل من الدكتورة هبه عبدالعظيم، عضو الفرع، والدكتورة مها حسن، مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة، مستشفيي الحميات والصدر بمدينة بني سويف.

وقدم الوفد الورود وبرقيات الشكر بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، إلى الأطقم الطبية للتعبير عن خالص التقدير والامتنان لما يقدمونه في محاربة فيروس كورونا.

ووجه الوفد الشكر للدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات وفريقه الطبي والتمريض، وفنيين المعامل وجميع العاملين بالمستشفى، كذلك للدكتور افرام ماجد مدير مستشفى صدر بني سويف والفريق الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى، وذلك تقديراً من المجلس لدورهم الوطني العظيم وتضحياتهم الغالية في التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

كما قدم الوفد باقة الورود وبرقية الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف خلال لقائهم به في مقر عمله اليوم.

وأعرب جميع العاملين بالمستشفيات عن خالص شكرهم وتقديرهم وسعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من المجلس، مؤكدين استمرارهم في مكافحه هذا الوباء.

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