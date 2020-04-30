شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ كريمة: الحديث عن وجود المسجد الأقصى فى المدينة «تخاريف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الحديث عن وجود المسجد الأقصى في المدينة «تخاريف».

وأضاف كريمة خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الآية واضحة بقوله تعالى «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» والمعروف أن المسجد الحرام هي مكة والمسجد الأقصى المقصود به القدس.

وأضاف أن المسجد الحرام لم يكن مسجدا ولم يكن يبني العرب مساجد وكان اسمه الكعبة فقط وبعد نبوة سيدنا محمد أصبح اسمه المسجد.

وانفعل الشيخ كريمة مطالبا بحسم الأمور وأن المسجد الأقصى معروف مكانه في القدس .