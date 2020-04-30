شكرا لقرائتكم خبر عن حق استغلال ٣ سنوات.. «السياحة» تطرح 4 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الخميس، عن إجراء مزايدة علنية لتأجير 4 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، في بيان، إن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدة هي «بليس المميز» و«الهانوفيل العام» تشغيل ليلي بحي العجمي، و«الأنفوشي» الخدمة لمن يطلبها بحي الجمرك، و«أبوهيف المميز 2» بحي المنتزه أول.

وأوضح رشاد، أن المزايدة ستجرى خلال أيام 13 و14 و17 مايو المقبل وفقا للقانون 182 لسنة 2018، موضحًا أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ تتراوح بين 299 و499 جنيها.

ووفقا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقدر قيمة تأمين المزاد ب 100 ألف جنيه لشاطئ بليس المميز، و25 ألف لشاطئ الهانوفيل العام، و50 ألف لشاطئ الأنفوشي، و250 ألف جنيه لشاطئ أبوهيف المميز.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية بمنطقة أبيس.

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