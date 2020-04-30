شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة في «حساب الطوارئ والحالات الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بيانا تكميليًا للبيان الذي أصدره ظهر الخميس، بشأن إنشاء حساب «الطوارئ والحالات الحرجة» بنقابة الصحفيين، للإجابة عن الاستفسارات العديدة التي وردته حوله.

وتضمن البيان انه يمكن للزملاء إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم عن طريق «واتساب» على رقم 01280992299، أو الإيميل [email protected]، على أن يتم تسليم أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو إرسالها بالبريد.

وأضاف: «بناء على رغبة بعض الزملاء في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الخمسين جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه».

واختتم: «لمن يرغب من أعضاء النقابة وغيرهم في المساهمة بالحساب مباشرة، وسيتم إعلان اسم البنك ورقم الحساب به مساء الأحد القادم 3 مايو».