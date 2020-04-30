شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تنعى شهداء الوطن فى حادث بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى، وجميع مستشاري الهيئة، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الارهابي الأثيم ولقوا ربهم دفاعا عن هذا البلد الأمن.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث باسمها، إن الهيئة رئيسا وأعضاء ينعون الشهداء، مؤكدين على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الارهاب وتطهير الوطن من أعوان الشيطان.

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وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن، الجميع يقف وراء رجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الشجاعة فيما يقدمونه من تضحيات والسهر على أمن الوطن ومواطنيه، داعين أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

يذكر أن العقيد اركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكري، أعلن عن انفجار عبوة ناسفة اليوم، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره .