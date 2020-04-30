وزير الأوقاف ينعى شهداء بئر العبد: هناك مليون منسى على درب البطولة والفداء

وأكد وزير الأوقاف، أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت، كما دعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه و غلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء .

واختتم وزير الأوقاف: هناك مليون منسي آخر على درب البطولة والفداء، فجيل العاشر من رمضان قد عاد لدحر الإرهاب، ودعم هؤلاء الأبطال والوقوف خلفهم بكل قوة واجب الوقت دينيََّا و وطنيََّا".

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