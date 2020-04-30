وزير الأوقاف ينعى شهداء بئر العبد: هناك مليون منسى على درب البطولة والفداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وينعى شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه، سائلًا الله (عز وجل) لهم جميعا واسع الرحمة والمغفرة .
وأكد وزير الأوقاف، أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت، كما دعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه و غلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء .
واختتم وزير الأوقاف: هناك مليون منسي آخر على درب البطولة والفداء، فجيل العاشر من رمضان قد عاد لدحر الإرهاب، ودعم هؤلاء الأبطال والوقوف خلفهم بكل قوة واجب الوقت دينيََّا و وطنيََّا".
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