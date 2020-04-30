شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات قصر العيني تنفي الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر الفرنساوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، صحة ما تم نشره فى بعض وسائل الإعلام حول الأسعار المتداولة للعلاج بالمستشفى القصر العينى الفرنساوي، جملة وتفصيلا.

وقال الدكتور أحمد طه مدير المسشفيات، إنه لم يعتمد أى أسعار بشأن العلاج فى مستشفى الفرنساوي، مشيرًا إلى أن تأكيد قصر العينى على أن تقديم خدماته للجميع ولن يتخلى عن مسؤولياته مهما كانت تكلفة العلاج، وبالفعل استقبل الفرنساوى العديد من الحالات ويتم علاجها بالمجان.

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وأوضح الدكتور أحمد طه، أن القصر الفرنساوى يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية وذلك بسعر التكلفة الدولية بناء على طلبها رسميا، بينما تقدم الخدمات الطبية للمصريين مجانا وفقا للقوانين واللوائح، مضيفا بأنه تم تخصيص جناح بالفرنساوى للجانب بناء على طلب العديد من السفارات والهيئات الدولية وحتى الان لم تتمم اية تعاقدات.

وتهيب جامعة القاهرة بالجميع توخى الدقة والبعد عن الشائعات والأكاذيب فى هذه المرحلة الكارثية التى يمر بها العالم.